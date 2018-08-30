Врио начальника УФСИН уволили за регистрацию бывшей жены в чужой квартире

Врио начальника Управления ФСИН России по Калужской области уволили из-за утраты доверия после проверки представителей генеральной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина был женат на своей подчинённой. В 2014-м году они развелись, но не перестали жить в его квартире и заниматься воспитанием детей. Кроме того, женщину не признали той, кто нуждается в служебной квартире, говорится в сообщении.

Спустя два года руководитель УФСИН договорился со своим заместителем и заключил договор, согласно которому бывшую жену зарегистрировали в служебной квартире заместителя как члена его семьи.