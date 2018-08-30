В Омске девятиклассница забеременела от 26-летнего уголовника

Сейчас мужчина осуждён за кражу, но к его сроку могут прибавить ещё несколько лет.

Ученица девятого класса одной из школ Муромцевского района Омской области забеременела от заключённого. Об этом сообщает портал Om1.ru.

О произошедшем стало известно после того, как школьница обратилась в местную больницу. Врачи установили, что срок беременности составляет от семи до восьми недель.

Девочка не стала раскрывать имя будущего отца, но позднее стало известно, что им оказался 26-летний житель того же района.

Сейчас мужчина находится в колонии, его осудили за кражу, но теперь к его сроку могут прибавить несколько лет за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. По данному факту возбуждено дело.