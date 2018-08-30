Путин поздравил классика российской мультипликации Леонида Шварцмана с 98-летием

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Путин поздравил классика российской мультипликации Леонида Шварцмана с 98-летием

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Президент РФ Владимир Путин и мультипликатор Леонид Шварцман (справа) на церемонии вручения премий в области литературы и искусства. 

Фото: © РИА Новости/ Сергей Гунеев

Глава государства пожелал создателю мультфильмов про Дядю Стёпу и котенка по имени Гав крепкого здоровья и благополучия.

Президент Владимир Путин поздравил знаменитого художника анимационного кино Леонида Шварцмана с 98-м днём рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что за годы своей плодотворной работы Шварцман очень многое сделал для развития отечественной анимации, приумножая уникальное творческое наследие "Союзмультфильма".

— Ваши произведения пользуются неизменной популярностью и по праву считаются классикой российской мультипликации, — отметил в поздравительной телеграмме президент. — Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Среди работ Леонида Шварцмана такие произведения из золотого фонда российской мультипликации, как "Крокодил Гена и Чебурашка", "38 попугаев", "Дядя Стёпа — милиционер", "Снежная королева", "Котёнок по имени Гав" и многие другие.

Кстати, Леонид Шварцман — переученный левша, однако рисует всё же левой рукой.

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