На кладбище домашних животных в Карелии орудует медведь-трупоед

Местные решили предупредить людей, появляющихся в окрестностях, поскольку встреча с косолапым грозит серьёзной опасностью.

В Медвежьегорском районе Республики Карелия на кладбище домашних животных стал приходить медведь. По данным паблика "Типичный Медвежьегорск", "за Пиндушами возле кожпрома ... разрыты могилы и растрёпаны трупики", а очевидцы нашли поблизости крупные следы, похожие на медвежьи.

Местные жители решили написать о своём открытии в социальных сетях, чтобы предупредить охотников, грибников и других людей, появляющихся поблизости, так как встреча с косолапым может грозить серьёзной опасностью.

По словам экспертов, это далеко не первый случай, когда медведи проявляют активность на кладбищах, в том числе в Карелии. Некоторые животные могут есть останки, пока другие лакомятся едой, оставляемой родственниками покойных на могилах.