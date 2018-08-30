Возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейских в Дагестане

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Возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейских в Дагестане

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сейчас правоохранители ведут поиск преступника, выясняются обстоятельства случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, вечером в среду, 29 августа, в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района злоумышленник обстрелял полицейский экипаж. Двое правоохранителей получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Нападавший скрылся.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Ведётся поиск преступника.

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