Возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейских в Дагестане

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным следствия, вечером в среду, 29 августа, в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района злоумышленник обстрелял полицейский экипаж. Двое правоохранителей получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Нападавший скрылся.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Ведётся поиск преступника.
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