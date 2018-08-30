Стоимость водки в России выросла на 8% с начала года

Эксперты отмечают, что это может быть связано с ростом популярности импортного алкоголя или высоким спросом населения.

Цена водки в России выросла на восемь процентов с начала текущего года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные компании "Такском".

Подорожание коснулось также и джина, абсента, рома и коньяка. При этом отмечается, что цены на крепкий алкоголь выросли несмотря на то, что размер акцизов на него остался прежним. Сейчас средняя цена водки составляет 207 рублей, джина — 593 рубля (подорожал на 7 процентов).

Цена абсента увеличилась на шесть процентов и составляет 320 рублей, а на 5 процентов увеличилась стоимость рома и коньяка — 626 и 439 рублей соответственно.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что на подорожание мог отчасти повлиять рост популярности импортного алкоголя. Также на стоимость мог повлиять и повышенный спрос населения — по крайней мере, такого мнения придерживаются в Аналитическом центре при правительстве.