В Мексике расстреляли журналиста местного телеканала

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В Мексике расстреляли журналиста местного телеканала

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Оператор мексиканского телеканала Canal 10 Хавьер Родригес стал жертвой вооружённого нападения в курортном городе Канкун. О смерти журналиста сообщили его коллеги в "Твиттере".

— С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате нашего оператора Хавьера Родригеса Валладареса, который был частью команды новостей. Наши глубокие соболезнования семье и друзьям журналиста, — говорится в сообщении Canal 10.

Известно, что Хавьер Родригес и ещё один мужчина, чья личность пока не установлена, стали жертвами киллеров. Расследованием убийства занимается спецотдел местной полиции. Что именно послужило причиной расправы — неизвестно.

Отметим, что только за прошлый год в Мексике были убиты двенадцать представителей СМИ. По подсчётам организации "Репортёры без границ", большинство преступлений так и не были раскрыты.

При этом Хавьер Родригес — уже третий журналист, убитый за последние два месяца в Кинтана-Роо и седьмой — в Мексике в целом за 2018 год.

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