Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении трёх машин под Курском

При столкновении "газели" с КамАЗом в Курской области один человек погиб, четверо, включая двоих детей, были ранены. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария произошла около 23:00 накануне, 29 августа. Водитель "газели" 1993 года рождения столкнулся с автомобилем КамАЗ, который двигался в попутном направлении впереди. От столкновения "газель" вылетела на встречку и перевернулась, после чего в неё влетел ВАЗ-2110. Водитель "газели" погиб на месте, пострадали водитель и три пассажира ВАЗа — женщина и девочки в возрасте двенадцати и двух лет.

Пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.