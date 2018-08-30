Среди друзей, в соцсетях или на работе? ВЦИОМ выяснил, где россияне ищут любовь

Оказалось, что знакомства в Интернете — второй по популярности способ найти вторую половинку. Вот только его эффективность значительно уступает знакомствам при помощи друзей и коллег.

Опрос ВЦИОМ показал, какой способ поиска второй половины россияне считают наиболее действенным. Так, 63% респондентов посчитали метод знакомства через друзей самым эффективным.

— Почти две трети всех опрошенных (63%) считают данный способ эффективным, а те, кто сам обращался к родным за подобной помощью, соглашаются с этим чаще тех, у кого подобного опыта не было (81% против 58% соответственно), — говорится в сообщении социологов.

Популярным остаётся поиск партнёра и в Интернете. Несмотря на то что больше половины опрошенных (51%) относятся к данному способу скептически, завсегдатаи сайтов знакомств называют данный способ весьма результативным (58%).

Кстати, гораздо меньше россияне стали пользоваться услугами брачных агентств и свах. К первым за помощью обращается 1% опрошенных (в 2013 году — 6%), а ко вторым ходили лишь 4% респондентов (пять лет назад доля таковых была 11%).

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 21 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Между прочим, по данным исследователей, россиянки больше предпочитают не романтичных, а практичных мужчин. По крайней мере, если речь идёт о знакомствах с иностранцами. Ранее Лайф рассказывал, мужчины из каких стран больше всего интересуются россиянками и кому наши девушки отвечают взаимностью.