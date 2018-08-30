Кабмин разрешил применять простую электронную подпись при получении госуслуг

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому теперь можно применять простую электронную подпись для оформления заявок на предоставление государственных услуг в электронной форме, сообщает пресс-служба российского кабмина.
— Устанавливается возможность использования простой электронной подписи (полученной при личном обращении) при обращении за получением госуслуг в электронной форме, — говорится в сообщении.
Такие меры позволят сократить расходы заявителей на выпуск физического носителя сертификата ключа электронной подписи, отметили в правительстве.
На данный момент возможность отправлять заявки для получения госуслуг в электронном виде предоставляется россиянам при наличии у них усиленной электронной подписи, выдающейся на USB-носителе в соответствующем центре.
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