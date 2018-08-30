"Они для маньяков и "чикатил". Милонов требует ликвидировать секс-шопы

А до этого парламентарий просил Минздрав приравнять товары для взрослых к категории лекарственных средств и продавать их строго по рецепту.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ликвидировать магазины для взрослых на территории страны. По мнению депутата, секс-шопы должны исчезнуть вместе с рекламой, поскольку в них, со слов Милонова, отовариваются только "больные люди".

— Магазины интимных товаров — это для больных людей, для маньяков, для "чикатил", — заявил парламентарий в беседе с агентством "Москва".

К слову, это уже не первая инициатива депутата, направленная на сексуальную жизнь россиян. Ранее Милонов пытался добиться лицензирования товаров для взрослых и их продажи по рецептам. По его мнению, интимные товары возбуждают "нездоровый интерес" к сексу наряду с порнографией.