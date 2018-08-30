Российские учёные обнаружили мутацию, которая провоцирует ожирение

Специалисты в своём исследовании сравнили группы здоровых людей и тех, кто болен шизофренией.

Учёные Балтийского федерального университета им. И. Канта и Томского национального исследовательского медицинского центра нашли ряд мутаций во время изучения метаболического синдрома. Об этом сообщили в пресс-службе БФУ.

Метаболический синдром — это ряд нарушений, в результате которых бывает повышенное давление, а также ожирение. Кроме того, возрастает риск летального исхода.

Исследователи в статье журнала International Journal of Obesity рассказали об изучении следующего аспекта: как на метаболический синдром влияет генетика. В частности, они сравнили группы здоровых людей и больных шизофренией. Именно у последних часто встречается метаболический синдром.

Специалисты обратили внимание на ген NOS3, который, как сообщает РИА "Новости", отвечает за синтез азота в организме. Так, у пациентов с указанным синдромом его производство нарушается. В результате становится невозможной нормальная работа кровеносных сосудов.