"Жгут электрошокерами". ФСИН проверит сообщения о пытках в белгородской ИК-7

В письмах заключённых говорится, что их избивают так, что на них "не остаётся живого места".

Заключённые, отбывающие наказание в белгородской исправительной колонии номер семь, пожаловались на пытки со стороны сотрудников ФСИН. В фонд "В защиту прав заключённых" обратились их родственники. Об этом в своём блоге на сайте "Эха Москвы" написал исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв.

В поступившем в фонд письме говорится, что в колонии бьют, заставляют стоять на вахте по трое суток, "жгут электрошокерами так, что на телах заключённых не остаётся живого места". Автор данного письма просит комиссию приехать в колонию, чтобы проверяющие увидели следы пыток и приняли меры. При этом отмечается что начальник запугал осуждённых и они не хотят жаловаться.

Правозащитники обратились в Следственный комитет и ФСИН с просьбой начать расследование. Представители последних уже начали проверку сообщений о пытках.