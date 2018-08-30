Объём инвестиций в "Технополис Москва" вырос на 7 процентов

С начала первого полугодия предприниматели вложили в особую экономическую зону (ОЭЗ) более 16 миллиардов рублей.

Инвестиции резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" выросли в этом году на 7 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Помимо этого, повысились вклады иностранных компаний. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, это связано с комфортными условиями, которые созданы для резидентов ОЭЗ.

Отмечается, что рост инвестиций отразился на количестве рабочих мест. В 2017 году в этой области было занято около 5 тысяч мест, а в середине 2018-го — 5,6 тысячи. Ожидается, что к концу этого года количество мест увеличится до 6 тысяч.