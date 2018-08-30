"Делали с любовью". Археологи нашли в центре Москвы древнюю фарфоровую лошадку

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"Делали с любовью". Археологи нашли в центре Москвы древнюю фарфоровую лошадку

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Фото: © Департамент культурного наследия Москвы. 

Сейчас её передали передали в мастерскую, где специалисты изучают особенности артефакта.

Московские археологи во время земельных работ на Серебрянической набережной нашли старинную детскую игрушку — фарфоровую лошадку. Об этом сообщается на сайте Департамента культурного наследия столицы.

Сейчас её передали в мастерскую, где специалисты изучают особенности артефакта. У игрушки тщательно прорисованы глаза, грива, копыта и другие детали.

— Кто-то в конце XIX — начале XX века явно делал её тщательно и с любовью. Уверен, что спустя столько лет посмотреть на этот артефакт будет интересно и взрослым, — сказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Он добавил, что после реставрации она станет частью московского музея.

Как пояснили в пресс-службе, в текущем году археологи нашли порядка 10 игрушек в хронологическом диапазоне от XVI до начала XX века. Игрушки выполнены из различных материалов: кость, глина и фарфор.

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