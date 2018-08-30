Под Волгоградом двое мужчин вылетели на иномарке в кювет и сгорели заживо

В Волгоградской области иномарка Daewoo Nexia улетела в кювет, перевернулась и за секунды сгорела дотла, в результате чего пожилой водитель и пассажир погибли. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

— 62-летний водитель ехал по дороге станица Кумылженская — хутор Остроухов. Потеряв контроль над управлением, он улетел в кювет, — отметили в пресс-службе.

Иномарка перевернулась и вспыхнула. Водитель и его пассажир скончались на месте происшествия.