Под Волгоградом двое мужчин вылетели на иномарке в кювет и сгорели заживо

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Под Волгоградом двое мужчин вылетели на иномарке в кювет и сгорели заживо

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Фото: © ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области иномарка Daewoo Nexia улетела в кювет, перевернулась и за секунды сгорела дотла, в результате чего пожилой водитель и пассажир погибли. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

— 62-летний водитель ехал по дороге станица Кумылженская — хутор Остроухов. Потеряв контроль над управлением, он улетел в кювет, — отметили в пресс-службе.

Иномарка перевернулась и вспыхнула. Водитель и его пассажир скончались на месте происшествия.

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