Обвиняемого во взрыве в питерском "Перекрёстке" отправили на лечение

Калининский районный суд Санкт-Петербурга 30 августа удовлетворил ходатайство следователей о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Дмитрия Лукьяненко, которого обвиняют во взрыве в магазине "Перекрёсток". Об этом сообщает РИА "Новости".

— Для прохождения стационарного лечения Лукьяненко направлен в ФКУ "Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением", — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что самодельная взрывчатка, начинённая поражающими элементами, сработала в "Перекрёстке" 27 декабря прошлого года. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".