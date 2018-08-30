Директора УК на Урале осудили по делу о гибели девочки, которую засыпали снегом

При этом водитель получил год ограничения свободы по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Директор одной из управляющих компаний Екатеринбурга Ирина Абуткова приговорена к 1,5 года ограничения свободы по делу о гибели 10-летней девочки, на которую экскаватор-погрузчик вывалил снег. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ведомство отмечает, что в феврале 2016 года Абуткова решила провести уборку снега во дворах ряда домов на Рощинской улице. На территории не были установлены ограждения. Водитель не увидел 10-летнюю девочку и вывалил на неё снег.

Мужчина получил год ограничения свободы по статье "Причинение смерти по неосторожности". Как сообщается, родители девочки настаивали на уголовной ответственности именно руководителя управляющей компании.