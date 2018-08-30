McDonald's в Тюмени закрыли на 30 суток из-за антисанитарии

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McDonald's в Тюмени закрыли на 30 суток из-за антисанитарии

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Ленинский районный суд Тюмени приостановил деятельность ресторана McDonald's на 30 суток. Об этом говорится в сообщении суда.

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Причиной такого решения стало нарушение санитарных норм. Подробности случившегося не приводятся.

Ранее Лайф сообщал, что московские McDonald's были оштрафованы на 5,5 миллиона рублей за огромное количество нарушений в ресторанах сети. Тогда проверяющих не удовлетворило состояние как производственных, так и складских помещений ресторанов.

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