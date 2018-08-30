Захарова: Террористы подготовили хлор для инсценировки химатаки в Идлибе

Для осуществления провокации в зону деэскалации были доставлены восемь бочек с химическим веществом, а также боеприпасы к реактивной системе залпового огня.

Российский МИД располагает конкретными данными о подготовке инсценировки "применения химоружия" правительственными войсками против мирного населения Дамаска. В частности, как рассказала на брифинге в четверг официальный представитель ведомства Мария Захарова, в город Джиср Эш-Шугур, что в провинции Идлиб, уже доставлены бочки с хлором, которые будут использоваться для этой провокации.

— По имеющимся данным, 23 и 24 августа в район идлибской зоны деэскалации отправлено восемь бочек с хлором и боеприпасы к реактивной системе залпового огня, которые будут снаряжаться этим хлором. Туда же прибыли —угадайте кто? — так называемые "Белые каски". Прибыли они туда не налегке, а с аппаратурой для видеофиксации инсценировок химического оружия, то есть очередная провокация готовится на полном ходу, — проинформировала дипломат.

К слову, Минобороны РФ и ранее сообщало о готовящейся провокации с "применением химоружия". Данная инсценировка должна послужить поводом для нанесения ракетно-авиационного удара по Сирии силами западной коалиции. К слову, по некоторым данным, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встрече с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Женеве подтвердил готовность Вашингтона ещё раз нанести военный удар по Сирии.

Российский МИД ранее заявил, что последствия возможной агрессии Запада против Сирии непредсказуемы, но уже сейчас ясно, что это нанесёт тяжелейший удар не только по урегулированию, но и по глобальной безопасности.