Захарова о военных действиях Эр-Рияда против Тегерана: Страшно это предположить

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможных военных действиях между Саудовской Аравией и Ираном в Персидском заливе, заявила, что такое даже страшно представить.
— Даже страшно это предположить, что это может реализоваться, — отметила она.
Как подчеркнула Захарова, МИД исходит из того, что для решения даже самых острых вопросов есть международно-правовая база. Кроме того, существуют специализированные международные институты.
Ранее советник саудовского министра энергетики Ибрахим аль-Муханна заявил о возможной военной операции против Ирана, если государство попытается заблокировать вход в Персидский залив.
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