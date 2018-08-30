Захарова о военных действиях Эр-Рияда против Тегерана: Страшно это предположить

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Захарова о военных действиях Эр-Рияда против Тегерана: Страшно это предположить

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Мария Захарова. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможных военных действиях между Саудовской Аравией и Ираном в Персидском заливе, заявила, что такое даже страшно представить.

— Даже страшно это предположить, что это может реализоваться, — отметила она.

Как подчеркнула Захарова, МИД исходит из того, что для решения даже самых острых вопросов есть международно-правовая база. Кроме того, существуют специализированные международные институты.

Ранее советник саудовского министра энергетики Ибрахим аль-Муханна заявил о возможной военной операции против Ирана, если государство попытается заблокировать вход в Персидский залив.

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