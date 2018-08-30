Так безопаснее. Украинцам посоветовали перевезти родственников из России

Таким образом украинские политики ответили на вопрос, что делать гражданам страны, если Киев прекратит транспортное сообщение с РФ.

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил украинцам перевезти родственников из России на территорию Незалежной. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "Прямой".

— Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью, — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, что делать, если Киев прекратит транспортное сообщение с Россией.

Напомним, что ранее в украинском ведомстве разработали законопроект, где предложили прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Однако в Раде заверили, что это окончательно "добьёт" Украину.