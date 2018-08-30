Болгарским овцам запретили въезд в Россию

Такие меры были приняты из-за обострения чумы у мелких жвачных животных в черноморском государстве.

Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз в Российскую Федерацию овец и коз из Республики Болгария, об этом сообщает официальный сайт ведомства. Решение вступило в силу 29 августа и пока является временным.

Ограничения действуют на домашних и диких коз и овец, на их семя и эмбрионов, а также на другую продукцию этих животных, которая не прошла техническую обработку от вируса.

Отметим, что чума у мелких жвачных животных — это серьёзное заболевание, которое способно поразить до 90% стада. При этом большинство заражённых особей погибает.