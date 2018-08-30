В Москве неизвестные ограбили безработного на 5 млн рублей

Злоумышленники молотком разбили заднее правое стекло машины и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали сумку.

Неизвестные в масках похитили пять миллионов рублей у безработного молодого человека в результате разбойного нападения в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

— На 6-м километре внутренней стороны МКАД четверо неизвестных в масках на автомобиле Hyundai перегородили дорогу автомобилю KIA, после чего вышли из транспортного средства, молотком разбили заднее правое стекло и, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили у неработающего пассажира 1999 года рождения сумку, в которой было 5,1 миллиона рублей, — приводит агентство "Москва" комментарий пресс-службы.

Злоумышленники скрылись с места преступления. Они разыскиваются правоохранителями, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".