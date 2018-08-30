В Москве задержали иностранца, который похитил девушку и требовал $180 тысяч

Правоохранителям пришлось применить табельное оружие, в результате чего злоумышленник был ранен.

Правоохранители задержали в Москве 37-летнего приезжего из ближнего зарубежья, которого подозревают в похищении 24-летней девушки и требовании за неё выкупа в $180 тысяч. Мужчина сообщил о похищении 61-летней матери москвички и потребовал деньги за её возвращение.

— В течение часа сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили автомобиль "Ауди", внутри которого происходила борьба. Заметив полицейских, водитель выпустил девушку, а сам попытался скрыться, — отмечается в сообщении ГУ МВД по Москве.

Правоохранители начали преследование машины. Кроме того, им пришлось применить табельное оружие. Мужчину ранили, после чего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело за похищение человека.