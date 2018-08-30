Одна сатана. Степаненко хочет забрать у Петросяна древние книги об оккультизме

В списке литературы, на которую претендует юмористка, есть такие специфические экземпляры, как "Окультизм и сексуальность" или "История суеверий и волшебства".

Юмористка Елена Степаненко требует передать ей все антикварные книги об оккультизме в рамках бракоразводного процесса с Евгением Петросяном. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на адвоката народного артиста РСФСР Сергея Жорина.

По данным телеграм-канала, эти книги довольно старые и очень дорогие (издания рубежа XIX–XX веков). В списке литературы фигурируют такие экземпляры, как "Окультизм и сексуальность", "История суеверий и волшебства", "Евангелие в разъяснении спиритизма".

Как писал Лайф, о расставании Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. Практически сразу артистка заявила, что претендует как минимум на половину совместно нажитого имущества. Позднее адвокат юмориста Сергей Жорин отметил, что делёж имущества может продолжаться очень долго. Например, пока даже не производилась его точная опись.