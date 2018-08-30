Захарова заявила, что возможность встречи Лаврова и Помпео прорабатывается

Возможность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Генассамблеи ООН прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— С удивлением вчера увидела новости о встрече двух министров с такими формулировками, что, мол, кто-то у кого-то запросил, — сказала она на брифинге. Представитель ведомства отметила, что не поняла, почему данному сообщению придаётся такая сенсационность.

Захарова добавила, что, в частности, прорабатываются вопросы, где будет проходить эта встреча и чем она будет наполнена.

Ранее в СМИ появилась информация, что Помпео запросил встречу с Лавровым. Сообщалось, что она может пройти на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.