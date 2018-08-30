"Достойно Оруэлла". Прилепина заблокировали в Facebook за слово на букву "х"

Российский писатель Захар Прилепин сообщил, что его аккаунт в "Фейсбуке" был на месяц заблокирован из-за использования в одном из комментариев "слова на букву "х".

— Дорогие друзья. Я на месяц заблокирован в ФБ. За одно обычное русское литературное слово на букву "х" из пяти букв, — написал Прилепин на своей странице в "Твиттере".

По словам самого писателя, его уже не первый раз блокируют в социальной сети за слово "хохол" (шутливое прозвище для гражданина Украины). Прилепин отметил, что всё время забывает о табу на это слово.

— Это абсурдная и идиотическая ситуация, которая недостойна ни Цукерберга, ни "Фейсбука", ни нового времени, а достойная чего-то среднего между произведениями Зощенко и Оруэлла, — отметил Прилепин изданию "Взгляд".

Отметим, Прилепин ранее был внесён в базу украинского сайта "Миротворец", а также, по словам писателя, он попал в топ-20 мировых врагов Украины по версии сайта "Злочинец".