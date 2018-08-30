В Киеве неизвестные подожгли книжный магазин и избили продавца

Преступникам, которые скрылись с места преступления, грозит до 10 лет лишения свободы.

Вечером 29 августа к местным правоохранителям обратился мужчина, сообщивший, что его избили, а также подожгли магазин, где он работает.

— По словам потерпевшего, в помещение магазина зашёл мужчина и попросил показать книгу для подарка. Подойдя к стеллажам, продавец почувствовал удар по голове. После чего в магазин зашёл ещё один мужчина и начал обливать пол неизвестным веществом и поджёг. Злоумышленники забрали мобильный телефон, деньги и скрылись с места происшествия, — сообщили в полиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Грабеж".

Напомним, в мае неизвестные подожгли офис "Оппозиционного блока" в Днепре. Тогда неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью.