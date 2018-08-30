Захарова: США не предоставили ни одного доказательства вины Бутиной

Дипломат в очередной раз призвала американских властей прекратить оказывать на россиянку давление и освободить её.

Министерство юстиции США не предоставило ни единого доказательства виновности россиянки Марии Бутиной, арестованной в Штатах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Пока Министерство юстиции США не представило ни одного, даже косвенного, доказательства вины россиянки, за исключением бессвязных сообщений в социальных сетях, — сказала Захарова на брифинге.

Также она добавила, что американская сторона не предупредила о переводе Бутиной в новое место заключения. По словам представителя МИД, российские дипломаты находятся в постоянном контакте с арестованной и следят за соблюдением её прав, включая медицинскую помощь.

— Мы требуем от американских властей незамедлительно прекратить оказывать на Марию Бутину психологическое давление и освободить её — заключила Захарова.

Напомним, гражданку России обвинили в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при Минюсте США и в работе иностранным агентом. Как писал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал главу Госдепа Майка Помпео незамедлительно прекратить преследование Марии Бутиной.