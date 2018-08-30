МИД: России будет интересна идея ФРГ об альтернативной США платёжной системе

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МИД: России будет интересна идея ФРГ об альтернативной США платёжной системе

2018

Фото: pixabay.com

Как подчеркнула Мария Захарова, сначала эта идея должна приобрести конкретные очертания.

Инициатива главы Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, где говорится о независимой от Соединённых Штатов платёжной системе, будет интересна для российской стороны, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Идея отражает растущую озабоченность в Европе и в мире в целом в связи с раскручиванием американской санкционной политики и применением США законодательных мер, имеющих экстерриториальный характер, — отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД, данная инициатива будет интересна российской стороне, если приобретёт конкретные очертания.

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