МИД: России будет интересна идея ФРГ об альтернативной США платёжной системе

Как подчеркнула Мария Захарова, сначала эта идея должна приобрести конкретные очертания.

Инициатива главы Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, где говорится о независимой от Соединённых Штатов платёжной системе, будет интересна для российской стороны, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Идея отражает растущую озабоченность в Европе и в мире в целом в связи с раскручиванием американской санкционной политики и применением США законодательных мер, имеющих экстерриториальный характер, — отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД, данная инициатива будет интересна российской стороне, если приобретёт конкретные очертания.