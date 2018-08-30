Не успел затормозить. Три человека погибли в ДТП с мотоциклом в Ростове

На улице Нансена в Ростове-на-Дону минувшей ночью произошло ДТП, в результате которого погибли три человека: водитель мотоцикла, его пассажир и пешеход.

По предварительным данным, водитель мотоцикла совершил наезд на пешехода, который в этот момент начал переходить дорогу в неположенном месте. По имеющийся информации, байкер не успел затормозить.

— В 03:30 в Ростове-на-Дону в районе дома 85 по улице Нансена мотоцикл Suzuki (водитель не установлен) допустил наезд на пешехода (мужчина), переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Главного управления МВД России по Ростовской области.

Ранее, Лайф сообщал о ДТП с участием мотоциклиста на трассе М-4 "Дон". В десяти километрах от Москвы автомобиль Kia Cee'd сбил мотоциклиста. От полученных травм байкер скончался.