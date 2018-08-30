В Средиземноморье состоятся масштабные учения сил ВМФ и ВКС России

В мероприятии будут задействованы корабли Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолёты военно-транспортной, дальней и морской авиации.

Минобороны России с 1 по 8 сентября осуществит учения в Средиземноморье с участием кораблей и самолётов ВМФ и ВКС РФ. Об этом заявили в военном ведомстве.

— В соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, — отметили в МО.

Отмечается, что в мероприятии будут задействованы корабли Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолёты военно-транспортной, дальней и морской авиации.

В составе группировки развернут более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов".

— В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолётов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолёты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолёты Су-30СМ морской авиации, — отметили в ведомстве.

В ходе учений, как добавили в МО, в Средиземноморье будет отработан комплекс задач по противоминному обеспечению, противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне.

— Заблаговременно районы проведения учений будут объявлены опасными для судоходства и полётов, — подчеркнуло Минобороны.

Напомним, ранее в российском военном ведомстве анонсировали масштабные учения "Восток-2018".