Фургон врезался в пешеходов рядом с больницей в Китае

Фургон врезался в пешеходов рядом со зданием больницы в Китае. По меньшей мере один человек погиб, ещё несколько получили серьёзные ранения.

Как сообщается, среди пострадавших могут быть также мотоциклисты.

Автомобиль остановился после того, как врезался в столб. Подробности устанавливаются.