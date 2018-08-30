Фургон врезался в пешеходов рядом с больницей в Китае

Фургон врезался в пешеходов рядом со зданием больницы в Китае. По меньшей мере один человек погиб, ещё несколько получили серьёзные ранения.
BREAKING: ’Out-of-control' van PLOUGHS into pedestrians outside hospital https://t.co/8YzPWvGb5D pic.twitter.com/wxQm8xMwCY— Daily Star (@Daily_Star) 30 августа 2018 г.
Как сообщается, среди пострадавших могут быть также мотоциклисты.
Автомобиль остановился после того, как врезался в столб. Подробности устанавливаются.
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