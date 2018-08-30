Фургон врезался в пешеходов рядом с больницей в Китае

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Фургон врезался в пешеходов рядом с больницей в Китае

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Фургон врезался в пешеходов рядом со зданием больницы в Китае. По меньшей мере один человек погиб, ещё несколько получили серьёзные ранения.

Как сообщается, среди пострадавших могут быть также мотоциклисты.

Автомобиль остановился после того, как врезался в столб. Подробности устанавливаются.

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