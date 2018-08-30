На Украине завершено досудебное расследование в отношении капитана "Норда"

Далее обвинительный акт направят в Апелляционный суд Киева "для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу".

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование дела в отношении капитана российского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом говорится на сайте ведомства.

— Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, будучи капитаном на судне "Норд", нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё путём выхода судна из закрытого морского порта Керчь в Крыму, — заявили в прокуратуре.

Уточняется, что после того, как подозреваемый и его адвокаты ознакомятся с материалами дела, обвинительный акт направят в Апелляционный суд Киева "для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу".

Напомним, 25 марта в Азовском море украинская погранслужба задержала, а затем арестовала российское судно "Норд". Экипаж обвинили в нарушении морских границ.