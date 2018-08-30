Под Астраханью 18-летний водитель "жигули" погиб после столкновения с коровой

Как отмечается, в транспортном средстве также находился 30-летний пассажир, но он не пострадал.

18-летний водитель автомобиля "Жигули" погиб из-за выбежавшей на дорогу коровы под Астраханью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Как отмечается, машина, которая ехала по трассе Астрахань — Махачкала, в результате ДТП опрокинулась в кювет. В транспортном средстве находился также 30-летний пассажир, но он не пострадал.

Молодой человек же скончался в реанимации.

Напомним, что ранее в Кировской области многодетная семья разбилась в дорожно-транспортном происшествии из-за выбежавшего на дорогу кабана.