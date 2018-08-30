Около 70 рыбаков из КНДР спасены в Приморском крае после тайфуна

Один из спасённых моряков находится под контролем врачей в одной из районных больниц.

В Приморье после тайфуна Soulik было спасено около 70 северокорейских моряков, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Как стало известно ранее, почти 250 судов, большая часть из которых — рыболовецкие из Китая и Северной Кореи, пережидали шторм в Приморье. При этом большинство кораблей покинуло территорию РФ.

— Всего после прохождения тайфуна было спасено порядка 70 иностранных моряков. Один из пострадавших граждан КНДР, получивший тяжёлую травму, всё ещё находится под контролем врачей в одной из районных больниц. После получения в полном объёме необходимой медицинской помощи вопросами его возвращения на родину будет заниматься Генеральное консульство КНДР во Владивостоке, — также говорится в сообщении пресс-группы.

Любопытно, что в стороне не остались и жители края. Так, сообщается о нескольких случаях добровольной помощи морякам, пострадавшим от тайфуна.