Пожилой мужчина насмерть разбился в торговом центре в Петербурге

В Петербурге накануне вечером, 29 августа, бездыханное тело мужчины было обнаружено около лифтов в ТРК "Галерея". Очевидцы отметили, что перед этим послышался звук, похожий на громкий хлопок. Об этом сообщает местное издание "Невские новости".

По мнению находившихся в ТЦ людей, мужчина мог сорваться с высоты третьего этажа. На место ЧП прибыли полицейские.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

По словам местных жителей, в ТРК "Галерея" стоят довольно высокие ограждения, через которые было бы непросто перевеситься.