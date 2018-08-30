Умер Иосиф Кобзон

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Информация об ухудшении состояния здоровья Кобзона появилась в конце июля. Так, СМИ писали, что народный артист СССР впал в кому в одной из московских больниц. Супруга российского артиста и депутата не делала заявлений о здоровье Кобзона, но поблагодарила всех за поддержку.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр, Донецкая область. Репертуар артиста включает песни о трудовых и воинских подвигах народа, а также произведения, посвящённые Великой Отечественной войне, романсы и другие — всего более трёх тысяч композиций.

Он исполнял произведения Булата Окуджавы, Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Давида Тухманова и многих других поэтов и композиторов.

По сегодняшний день возглавлял Институт театрального искусства в Москве.