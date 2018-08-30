Умер актёр из "33 квадратных метров" и "Глухаря" Сергей Таланов

В возрасте 57 лет умер российский актёр театра и кино Сергей Таланов. Прощание состоится в Москве 31 августа в 11:30 мск.

Сергей Таланов родился 9 сентября 1960 года в Москве. Его отец, Александр Таланов, был известным дрессировщиком. В 1976-м поступил в МАИ, окончил его в 1981 году. Играл в КВН в конце 80-х, позже основал свою комик-труппу "Группа товарищей". До самой смерти работал в Московском театре клоунады Терезы Дуровой.

Снимался в "33 квадратных метра", шоу "Добрый вечер с Игорем Угольниковым". Также снимался в сериалах "Светофор", "Московская борзая", "Лесник", "Метод Лавровой", "Глухарь", "Кадетство" и других.