В психоневрологическом диспансере в Бурятии ввели карантин из-за кори

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В психоневрологическом диспансере в Бурятии ввели карантин из-за кори

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Фото: © pixabay / DarkoStojanovic

Медучреждение, которое находится в Улан-Удэ, уже приостановило госпитализацию пациентов.

У одного из пациентов Республиканского психоневрологического диспансера обнаружили подозрение на корь, об этом сообщает портал "Байкал-Daily" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Бурятии.

На данный момент, по информации ведомства, в медучреждении проводятся все первичные меры безопасности, а здание объявлено карантинной зоной.

Напоминаем, что недавно в соседнем Забайкальском крае произошёл первый случай заражения этой болезнью. Люди поступали в больницу с жалобами с середины августа. Тогда было госпитализировано 18 человек.

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