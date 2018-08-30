В психоневрологическом диспансере в Бурятии ввели карантин из-за кори

Медучреждение, которое находится в Улан-Удэ, уже приостановило госпитализацию пациентов.

У одного из пациентов Республиканского психоневрологического диспансера обнаружили подозрение на корь, об этом сообщает портал "Байкал-Daily" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Бурятии.

На данный момент, по информации ведомства, в медучреждении проводятся все первичные меры безопасности, а здание объявлено карантинной зоной.

Напоминаем, что недавно в соседнем Забайкальском крае произошёл первый случай заражения этой болезнью. Люди поступали в больницу с жалобами с середины августа. Тогда было госпитализировано 18 человек.