Путину в Омске подарили миниатюрную гравюру "омского левши"

Работу, которая легко помещается на ладони, знаменитый мастер выполнил ещё в 1997 году.

Врио главы Омской области Александр Бурков в ходе рабочего визита в регион президента России Владимира Путина подарил российскому лидеру миниатюрную гравюру с изображением государей династии Романовых, сделанную знаменитым мастером Анатолием Коненко, сообщает РИА "Новости".

— Александр Бурков подарил Владимиру Путину гравюру "омского левши" — микроминиатюриста Анатолия Коненко. На гравюре изображены 18 российских царей из династии Романовых, — приводит агентство слова собеседника в пресс-службе главы региона.

Работу, которая легко помещается на ладони, омский мастер выполнил ещё в 1997 году. Жители и гости города могли увидеть её в музее имени Михаила Врубеля. Портреты государей выполнены на пластинках из бивня мамонта размером 5 на 6,3 мм. Подписи выполнены на рамках из серебра и олова.

Анатолий Коненко — автор нескольких миниатюр, попавших в Книгу рекордов Гиннесса, включая самую маленькую книгу. Так, ко Дню космонавтики в 2011 году он изготовил самую маленькую копию первого искусственного спутника диаметром 0,05 мм. Мастер создавал самый маленький действующий аквариум с живыми рыбами, на дне которого растут живые водоросли. Среди его произведений также подкованная блоха, ювелирные украшения для насекомых, караван верблюдов в игольном ушке.