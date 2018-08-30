Медведев призвал активизировать приватизацию госсобственности

Премьер России Дмитрий Медведев высказался за более активную приватизацию госимущества, отметив, что это одно из основных условий развития конкуренции в РФ. Премьер также подчеркнул, что это не всегда просто.

— Следует более активно проводить приватизацию государственной собственности. Хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровнях, — заявил Медведев.

По словам главы правительства, сейчас развитию конкуренции препятствует целый ряд проблем. Одной из главных является избыточное участие государства в экономике.