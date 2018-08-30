Песков: Ситуация вокруг Идлиба может усугубиться, если продолжится бездействие

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, 30 августа, что ситуация вокруг Идлиба в Сирии может усугубиться, если продолжится бездействие, поэтому повышенные меры осторожности в регионе оправданны.

— Безусловно, обстановка в САР имеет существенный потенциал для осложнения. Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, образовавшийся там рассадник террористов не сулит ничего хорошего, если продолжится такое бездействие. Поэтому, конечно, скажем так, повышенные меры предосторожности вполне оправданны и обоснованны, — отметил Песков.

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о связи объявленных ранее учений с обстановкой в САР.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны России с 1 по 8 сентября осуществит учения в Средиземноморье с участием кораблей и самолётов ВМФ и ВКС РФ.