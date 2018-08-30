В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 21 сентября

Ранее в четверг президент России уже созвонился со своим белорусским коллегой и тепло поздравил его с днём рождения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу 21 сентября.

— Путин уже звонил президенту Белоруссии Лукашенко, тепло поздравил его с днём рождения, который сегодня у белорусского лидера. Обсудили и текущие вопросы, и график контактов, в том числе на высшем уровне, на перспективу. Мы подтверждаем те даты, которые озвучила белорусская сторона, — проинформировал представитель Кремля.

Планируется, что в переговорах также примут участие премьер-министры двух стран, а также вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс, сельское хозяйство и финансы.

У слову, Путин и Лукашенко проводили личную встречу совсем недавно — 22 августа. Для этого белорусский лидер прилетел в Сочи. В повестке переговоров значились широкий спектр вопросов развития белорусско-российского сотрудничества, в том числе "взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках".