Песков заявил, что возможность визита Путина во Францию в ноябре прорабатывается

Возможность поездки российского лидера Владимира Путина во Францию на празднование 100-летия Первой мировой войны прорабатывается. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Действительно, есть такое предложение, и этот вопрос прорабатывается и будет в дальнейшем согласовываться по дипломатическим каналам. Если будет всё-таки принято решение о такой поездке, мы сделаем соответствующее заявление, — отметил он.

Напомним, в начале августа российский лидер провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Среди обсуждаемых вопросов были ситуация в Сирии, отбывающий срок в России украинец Олег Сенцов.