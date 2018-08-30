Не считая первого места. В Кремле сочли странным новый список русского Forbes

Пресс-секретарь президента отметил, что непонятно, какие критерии были использованы и на чём основывались создатели списка.

Кремль считает странным новый список влиятельных россиян, который опубликован российским изданием Forbes ("Форбс"). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Кремле ознакомились с этим списком, но непонятно, какие критерии были использованы и на чём основывались создатели списка.

— Не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место (в перечне влиятельных россиян), в остальном — весьма странный список, — сказал Песков.

Напомним, что российский Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных россиян из числа чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров, а также силовиков. Список возглавил глава государства Владимир Путин.