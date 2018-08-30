Песков заявил об отсутствии сигналов о введении второй части новых санкций США

Читайте также

Песков заявил об отсутствии сигналов о введении второй части новых санкций США

414

Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от Соединённых Штатов не поступали сигналы о перспективах или условиях введения второй части новых санкций. На соответствующий вопрос он ответил отрицательно.

Напомним, 27 августа вступили в силу новые санкции Вашингтона против Москвы. Причиной введения ограничительных мер была названа якобы причастность российской стороны к инциденту в Солсбери.

Кроме того, отмечалось, что Соединённые Штаты готовят второй пакет ограничений, который, по заявлениям в США, будет более жёстким.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×