Песков заявил об отсутствии сигналов о введении второй части новых санкций США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от Соединённых Штатов не поступали сигналы о перспективах или условиях введения второй части новых санкций. На соответствующий вопрос он ответил отрицательно.

Напомним, 27 августа вступили в силу новые санкции Вашингтона против Москвы. Причиной введения ограничительных мер была названа якобы причастность российской стороны к инциденту в Солсбери.

Кроме того, отмечалось, что Соединённые Штаты готовят второй пакет ограничений, который, по заявлениям в США, будет более жёстким.