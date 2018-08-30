Песков: Тему наказания за увольнение перед пенсией обсудят с бизнесом

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Песков: Тему наказания за увольнение перед пенсией обсудят с бизнесом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Предложение президента России Владимира Путина относительно уголовной или административной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста является темой для обсуждения с бизнесом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что сами представители бизнеса на данный момент не сформулировали своей позиции относительно найма людей предпенсионного возраста.

— Пока же вряд ли кто-то может сказать, чем хуже человек предпенсионного возраста и чем он в худшую сторону отличается со своим богатым опытом от человека, который только что закончил высшее учебное заведение, — заявил представитель Кремля.

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин в своём обращении к нации, есть необходимость ввести административную или уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Вице-премьер страны Татьяна Голикова при этом отметила, что это нужно обсуждать с работодателями и профсоюзами. Она предложила назначать штраф до 200 тысяч рублей или выплачивать зарплату за 18 месяцев.

Добавим, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.

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