В Москве могут увековечить память Иосифа Кобзона

Соответствующее предложение рассмотрят в городской думе на заседании 12 сентября.

Память народного артиста СССР Иосифа Кобзона могут увековечить в Москве, если поступит такая заявка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена комиссии по монументальному искусству Льва Лаврова.

Он заявил, что увековечить память Кобзона вполне возможно, если будет оформлен документ на имя председателя Мосгордумы. Важно, чтобы в заявке было указано, кто возьмёт на себя финансовую сторону вопроса.

Напомним, сегодня утром на 81-м году жизни скончался Иосиф Кобзон. Смерть артиста подтвердил помощник его супруги.